Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче против «Динамо» в Кубке России.

«Сложность представляло то, что мы долго не могли улететь из Грозного. Просидели там до вечера, потом все‑таки вылетели в Ставрополь, затем ехали на автобусе — так один день восстановления потерялся.

Кордобе очень тяжело далась игра в Грозном, отдал очень много сил, плюс перелет из‑за сборной. Решили его немного поберечь, надеюсь, что уже по ходу матча он нам сможет помочь.

Сперцян? Думаю, что риска уже нет. Самое главное было выдержать ту паузу, которую ему дали врачи. Он мало тренировался перед "Ахматом", сыграл 60 минут. Прошло три дня, он восстановился полностью, проблем нет», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.