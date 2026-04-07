Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико» globallookpress.com

«Лига чемпионов сложна, а "Барса" — серьезный соперник на решающем этапе турнира. Мы знаем возможности "Барселоны" — это очень сильная команда, особенно дома. Кажется, они проиграли всего один из 23 последних матчей дома, и мы постараемся довести игру до того уровня, на котором сможем нанести им ущерб.

Мы здесь, чтобы бороться. Как мы можем доставить им проблемы? Надеюсь, мы увидим, начиная с 21:00 в среду (по местному времени). Знаем, на каком уровне находимся. Мы уважаем соперника, но мы очень рады быть здесь, независимо от того, с кем играем.

"Атлетико" играет в более атакующем стиле в последнее время? Все команды, когда они лучше атакуют, хуже защищаются. "Барселона" — одна из таких команд. Она очень хорошо атакует. Им все равно, пропустят ли они гол, потому что они забьют три. Это логично. Мы находимся в процессе, когда атака становится лучше, чем защита», — сказал Симеоне Mundo Deportivo.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» состоится завтра, 8-го апреля в 22:00 мск.