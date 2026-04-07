Бывший полузащитник «Арсенала» и «Ювентуса», а также капитан сборной Уэльса Аарон Рэмси объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом в его карьере стал мексиканский «Пумас», откуда он ушел в 2025 году.

«Это был трудный выбор. После долгих размышлений я принял решение завершить свою футбольную карьеру. Прежде всего хочу сказать об Уэльсе. Для меня было огромной честью носить валлийскую футболку и пережить в ней столько незабываемых моментов. Это стало возможным лишь благодаря колоссальному вкладу всех тренеров, под руководством которых я выступал, всего персонала, который поддерживал меня на каждом этапе», — поделился Рэмси в социальных сетях.

В составе «Арсенала» Рэмси завоевал Кубок и Суперкубок Англии три раза, а с «Ювентусом» стал чемпионом Италии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.