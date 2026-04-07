Российский тренер Александр Григорян оценил выступления вратаря «Спартака» Александра Максименко.

До этого сообщалось, что красно-белые активировали опцию продления контракта с Максименко до лета 2027 года.

«Не всё так однозначно.  Все‑таки не видно в "Спартаке" прочности их результатов.  Давайте признаем, что первый тайм последнего матча прошел под диктовку Галактионова и "Локомотива".  Нет в спартаковских победах уверенности.  Разве что в Оренбурге была солидность от игры и ее яркость.  Они совпали.  Больше нельзя ничего выделить.

Если говорить о Максименко, его перманентное состояние из третьей в четвертую игру или из четвертой в пятую — провалить ее.  Это перманентное состояние длится уже очень долго.  Провалить матч: каждый третий, каждый четвертый.  И это не прекращается.  Хотя он великолепный вратарь, данные просто потрясающие», — сказал Максименко в эфире «Матч ТВ».

Максименко играет за московский клуб с лета 2018 года.