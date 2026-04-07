Российский тренер Александр Григорян оценил выступления вратаря «Спартака» Александра Максименко.

До этого сообщалось, что красно-белые активировали опцию продления контракта с Максименко до лета 2027 года.

«Не всё так однозначно. Все‑таки не видно в "Спартаке" прочности их результатов. Давайте признаем, что первый тайм последнего матча прошел под диктовку Галактионова и "Локомотива". Нет в спартаковских победах уверенности. Разве что в Оренбурге была солидность от игры и ее яркость. Они совпали. Больше нельзя ничего выделить.

Если говорить о Максименко, его перманентное состояние из третьей в четвертую игру или из четвертой в пятую — провалить ее. Это перманентное состояние длится уже очень долго. Провалить матч: каждый третий, каждый четвертый. И это не прекращается. Хотя он великолепный вратарь, данные просто потрясающие», — сказал Максименко в эфире «Матч ТВ».

Максименко играет за московский клуб с лета 2018 года.