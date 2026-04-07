Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о «Ливерпуле» перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Какой "Ливерпуль" я ожидаю увидеть? Думаю, это может быть матч, похожий на прошлогодний, но игра может пойти по иному сценарию. Мы будем стремиться больше владеть мячом, чем "Ливерпуль", но понимаем, что это будет непросто в матче со столь сильным соперником, у которого есть качественные футболисты и грамотный тренер.

Мы уже привыкли играть против английских команд, поэтому знаем, что это будет очень сложно. Мне сложно говорить о "Ливерпуле", Арне Слот очень хорошо выполняет свою работу. В чём-то мы похожи, но фаворита в этой игре нет», — приводит слова Энрике L'Équipe.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Ливерпулем» состоится завтра, 8-го апреля в 22:00 мск.