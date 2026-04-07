Известный румынский тренер Мирча Луческу ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в соцсети.

«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался. Он оставил после себя целую вселенную. Да упокоит бог его душу. Менее двух недель назад он, несмотря на болезнь, возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф чемпионата мира с Турцией», — написал румынский журналист.

Ранее сообщалось о том, что Луческу находился в искусственной коме. Ему планировали провести операцию.

Румынский специалист успел потренировать национальную команду, киевское «Динамо», «Шахтёр» и «Зенит».