Известный румынский тренер Мирча Луческу ушел из жизни в возрасте 80 лет.  Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в соцсети.

«Трагическая новость.  Мирча Луческу скончался.  Он оставил после себя целую вселенную.  Да упокоит бог его душу.  Менее двух недель назад он, несмотря на болезнь, возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф чемпионата мира с Турцией», — написал румынский журналист.

Ранее сообщалось о том, что Луческу находился в искусственной коме.  Ему планировали провести операцию.

Румынский специалист успел потренировать национальную команду, киевское «Динамо», «Шахтёр» и «Зенит».