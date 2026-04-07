Румынскому тренеру Мирче Луческу, который находится в искусственной коме, планируют провести операцию, сообщает Fanatik.

Мирча Луческу globallookpress.com

По информации источника, для поддержания работы сердца и легких будет использован аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Также ожидается участие французского кардиолога в этой процедуре.

Ранее сообщалось, что Мирче Луческу может быть подключен к системе механической поддержки кровообращения.

Напоминаем, что тренер был госпитализирован после ухудшения состояния во время тренировки сборной Румынии. Ему был поставлен диагноз острый инфаркт миокарда. В воскресенье, 5 апреля, его состояние ухудшилось.