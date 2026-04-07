Рэзван Луческу, сын румынского тренера Мирчи Луческу, приехал в клинику к 80-летнему отцу. Напомним, ранее специалиста ввели в состояние искусственной комы после нового приступа тяжёлой аритмии.

Мирча Луческу globallookpress.com

«Сейчас непростое время, и я прошу проявить уважение к нашей семье. Вся информация будет поступать исключительно от врачей через официальные каналы», — цитирует Рэзвана издание Gazeta Sporturilor.

По словам медиков, состояние бывшего наставника остаётся стабильно тяжёлым.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что Луческу перенёс острый инфаркт миокарда. В тот день его планировали выписать после госпитализации 29 марта, связанной с ухудшением состояния во время пребывания в расположении сборной Румынии.

2 апреля Румынская футбольная федерация объявила о его уходе с поста главного тренера национальной команды.