В полуфинале Пути регионов Кубка России «Крылья Советов» примут ЦСКА. Матч состоится 7 апреля в 18:00 мск.

«Крылья Советов» прошли в полуфинал после победы над «Локомотивом». Самарцы одолели соперника в серии пенальти. ЦСКА не смог удержаться в основной сетке, проиграв 0:4 «Краснодару», и теперь будет вести борьбу во второстепенной.

Между командами в этом сезоне был лишь один поединок, который выиграл ЦСКА со счетом 1:0. В целом ЦСКА не проигрывает «Крыльям» с 2019 года. Именно поэтому «армейцев» считают фаворитом предстоящего поединка.

