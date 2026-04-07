Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, что на заре своей тренерской карьеры он часто требовал от своих футболистов технические приёмы, на которые они были не способны из‑за недостатка мастерства.

«Главная моя ошибка как тренера заключалась в том, что я, как тренер, требовал от футболиста того, чего он не может. Пример из школы: если учитель задаст задачу для десятиклассника ученику из третьего класса. То же самое и в футболе. И были такие случаи, в том числе в "Спартаке". Но где я понял, что, оказывается, игроки могут не уметь простых вещей, — это в "Армавире". Тогда пришлось перестраиваться, пришлось подгонять задачи под игроков», — цитирует Карпина ТАСС.

С 2021 года 57‑летний Карпин возглавляет сборную России. Перед началом этого сезона он параллельно тренировал московское «Динамо», но ушёл оттуда перед зимней паузой. Также он возглавлял «Спартак», испанскую «Мальорку», «Торпедо» из Армавира, «Ростов».