Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» интересуется 32-летним португальским защитником мюнхенской «Баварии» Рафаэлом Геррейру.

По данным журналиста и инсайдера Экрема Конура, именно «Бешикташ» лидирует в борьбе за трансфер игрока.

Главный тренер турецкого клуба Серген Ялчин ищет опытных и высококлассных футболистов для усиления состава. Рафаэл Геррейру рассматривается как приоритетный кандидат на переход в «Бешикташ» в летнее трансферное окно.

Контракт Геррейру с «Баварией» истекает в июне этого года, поэтому «Бешикташ» имеет возможность подписать его на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провел 24 матча за мюнхенский клуб, забив четыре гола и сделав три результативные передачи.