Комментатор Константин Генич выразил мнение, что форвард «Зенита» Джон Дуран помог раскрыться Александру Соболеву. Российский нападающий в последних матчах стал чаще играть и больше забивать.

Дуран выступает за сине-бело-голубых с зимы.

«У Соболева была сумасшедшая конкуренция, которую он не мог выиграть, а сейчас у него конкуренции нет, потому что Дуран ему её не даёт. И в итоге Саша успокоился, стал плохим мальчиком и забивает в каждом матче», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Ранее «Зенит» в 23-м туре чемпионата России дома одолел «Крылья Советов» со счетом 2:1, а один из голов забил Соболев.