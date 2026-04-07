Лондонский «Челси» предстоящим летом готов рассмотреть варианты продажи вингера Алехандро Гарначо, сообщает журналист Саймон Филлипс.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Аргентинец перебрался в стан синих прошлым летом из «Манчестер Юнайтед» за 40 млн фунтов, однако так и не сумел закрепиться в основном составе. В рамках АПЛ 21-летний футболист отметился лишь одним забитым мячом.

Ожидается, что к Гарначо проявят интерес несколько клубов, и «Челси» не станет препятствовать его уходу, если поступит предложение на уровне суммы трансфера. По информации источника, в клубе частично разочарованы этим приобретением — сделка была оформлена в конце августа, когда на рынке практически не осталось альтернатив.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 31 матче во всех турнирах за лондонцев.