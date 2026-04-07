Бывший судья Игорь Федотов высказался о работе арбитра Сергея Карасёва в матче 23-го тура РПЛ «Пари НН» — «Ростов» (0:1).

«Отметил у Карасёва три непоказанные жёлтые, и это я оставил только железобетонные. Не знаю, с чем связано такое помутнение. И почему-то оно произошло в первом тайме и в начале второго.

На 60-й минуте Карасёв правильно не назначил 11-метровый в ворота "Пари НН" за игру рукой. Мяч попал в руку защитника от партнёра, свой своему — не фол. Игрок "Пари НН" даже не видел мяча.

На девятой минуте Карасёв не показал жёлтую Каричу за грубую игру. На 45-й минуте — Чистякову, тоже за грубую игру. И затем также за грубую игру не наказал Шнапцева. Во всех этих моментах надо было показывать жёлтую. И тут не спишешь на управление игрой — футболисты уже начали друг друга долбить. А Карасёв с ними даже не разговаривал — подошёл к этому отстранённо. Плюс сыграл его авторитет: все понимали, что это Карасёв, особо с ним не спорили», — сказал Федотов «Чемпионату».