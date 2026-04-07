Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил игру своей команды в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов против «Крыльев Советов» (5:2).

«С кем бы хотелось сыграть в следующем этапе — со "Спартаком" или "Зенитом"? Оба — отличные, большие клубы. В любом случае нас ждёт очень сложный матч. Мне без разницы. Самое главное — мы уже там. Чтобы выиграть Кубок, нам всё равно придётся обыгрывать и "Спартак", и "Зенит", а также "Динамо" или "Краснодар". Мы прекрасно понимаем, что впереди два очень тяжёлых матча, поэтому соперник не имеет значения.

Гонду забивает все голы в Самаре? Самое важное, что Лусиано разблокировался. Нападающий — это особенный игрок. У него есть свои моменты, он живёт своими фазами. До этого он не забивал, и для его психологического состояния, да и для команды, очень важно иметь такого нападающего, как Лусиано, который забивает голы. Но он также понимает, что за его спиной есть Мусаев, который борется за место в составе и тоже забивает. Поэтому мы очень довольны», — сказал Челестини «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА пробился в финал Кубка России Пути регионов, где сыграет против победителя пары «Спартак» — «Зенит».