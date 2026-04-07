Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился мнением об игре своей команды в матче 2-го раунда полуфинала Кубка России Пути регионов против ЦСКА (2:5).

«Кубок для нас закончился в этом году. Я надеюсь, что мы так неорганизованно больше не будем выглядеть, у нас есть несколько дней это поправить. Впереди очень важный матч, хочу увидеть такое же количество болельщиков, но команда будет другой.

Мы стремились победить, должны были компактно играть в обороне и отвечать быстрыми атаками. Если количество моментов, которые мы создали, было нормальным, то количество атак у наших ворот было неприемлемым», — сказал Булатов «Матч ТВ».

После этого матча «Крылья Советов» завершили свое выступление в Кубке России.

В РПЛ самарская команда занимает 12-е место в таблице с 21-м очком в активе.