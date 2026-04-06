Возможной причиной агрессивного поведения Ламина Ямаля в конце матча 30-го тура Ла Лиги, где «Барселона» победила «Атлетико» со счетом 2:1, стало недовольство игровыми инструкциями, сообщает Mundo Deportivo.

Полузащитник был явно расстроен информацией и инструкциями, которые ему давал Хосе Рамон де ла Фуэнте, тренер вратарей, также отвечающий за стандарты и стратегию. Вместе с де ла Фуэнте Ямаль покинул поле, демонстрируя свое недовольство жестами.

Во время матча Ламин Ямаль не присоединился к празднованию победного гола Роберта Левандовского, забитого на 87-й минуте. После финального свистка он прошtл мимо главного тренера Ханс-Дитера Флика, который попытался остановить его, но игрок уклонился от этого.