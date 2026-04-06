Руководство «Ливерпуля» провело срочное совещание после разгромного поражения от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка Англии со счетом 0:4, как сообщает Sky Sports. Обсуждалось будущее главного тренера Арне Слота.

Согласно информации источника, Слот может быть уволен, если «Ливерпуль» не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. После поражения в субботу, 4 апреля, команда потерпела уже 15-е поражение в сезоне. Это самое крупное поражение «Ливерпуля» с 2015 года, что оказало значительное давление на тренера.

Слот стал главным тренером «Ливерпуля» в 2024 году и привел команду к победе в АПЛ в сезоне 2024/2025. На данный момент у клуба 49 очков, и он занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Кроме того, «Ливерпулю» предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.