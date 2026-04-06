Российский тренер Юрий Сёмин оценил выступления «Краснодара» в текущем сезоне.

«Чемпионскую игру показывает команда, которая наберёт больше всех очков. На сегодняшний день "Краснодар" и "Зенит" её показывают. Они с большим трудом, но выигрывают свои матчи.

На мой взгляд, "Краснодар" от своей идеи не отступает — они хороши в обороне и Кордоба выручает. Также хороши физически. Настоящий лидер», — сказал Сёмин «Чемпионату».

«Краснодар» на данный момент лидирует в таблице РПЛ, набрав 52 очка. Команда опережает идущий вторым «Зенит» на один балл.