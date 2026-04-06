Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо оценил игру хавбека каталонской команды Ламина Ямаля.
«Он один из лучших в мире. Несмотря на юный возраст, уже демонстрирует невероятные качества. Так что футболка с 10-м номером в надёжных руках. "Барселона" остаётся одной из сильнейших команд Европы, и всегда ожидается, что она сможет показать что-то особенное», — отметил бразилец в интервью Ole.
В нынешнем сезоне Ямаль провел 41 матч, забил 21 гол и сделал 15 результативных передач.
8 апреля «Барселона» дома сыграет с мадридским «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.