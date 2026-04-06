Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о выступлении «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Конечно, это трагедия, что "Спартака" нет в чемпионской гонке уже который сезон. Это плохо для болельщиков, для популярности клуба, для зрелищности и статуса чемпионата. Все-таки "Спартак" — самый популярный клуб РПЛ. Как ни крути, но это так.

"Спартак" при любом тренере может обыграть кого угодно. Просто потому что это "Спартак". Уже несколько сезонов подряд клубу не хватает стабильности. Команда выдает один-два ярких отрезка за сезон, но успех всегда сменяется провалом. Так быть не должно», — цитирует Мостового «Советский спорт».

Напомним, что в настоящий момент «Спартак» располагается только на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.