Состояние бывшего главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу остаётся стабильно тяжёлым. Об этом информирует румынское издание Gazeta Sporturilor.

По последним данным, за ночь изменений не произошло — специалист по-прежнему находится в отделении реанимации. В ночь на понедельник его навестили близкие: супруга, внук и сын Рэзван Луческу, который сейчас тренирует греческий ПАОК.

Напомним, Луческу был госпитализирован после того, как потерял сознание во время тренировки национальной команды. Под его руководством сборная Румынии ранее уступила Турции (0:1) в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026 и не смогла пробиться на турнир. Позже врачами было принято решение ввести тренера в состояние искусственной комы.