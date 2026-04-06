Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Исход матча? Даже компьютер не ответит на этот вопрос. По‑футбольному думая — "Краснодар" мобильнее и слаженнее, но игра пройдет в Санкт‑Петербурге, "Зенит", в свою очередь, не полностью реализует потенциал своих игроков, индивидуально они очень сильные. Думаю, индивидуальные качества игроков "Зенита" возьмут верх над командной сыгранностью Краснодара», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в Санкт‑Петербурге 12 апреля, начало — в 19:30 мск.

В настоящий момент первый «Краснодар» опережает второй «Зенит» на одно очко.