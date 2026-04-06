Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от матча против «Реала» в Лиге чемпионов.

«Завтра всё будет иметь значение. Я здесь впервые в качестве тренера, но у нас большой опыт в подобных играх. Исход будет зависеть отчасти от тактики, однако прежде всего от мелочей — таких как индивидуальное мастерство игроков. Мы готовились к встрече с "Реалом" и видели, что они сделали в игре с "Манчестер Сити". Возможно, это самый сложный выездной матч, но мы хотим победить.

Поражение от "Интера" на аналогичной стадии турнира в прошлом сезоне? Нужно смотреть вперёд, именно поэтому мы здесь. Мы хотим победить одну из лучших команд мира. Мы также должны извлечь уроки из прошлого года, однако тогда в игре с "Интером" у нас отсутствовали девять игроков, поэтому всё было совсем по-другому. Сегодня мы находимся в очень хорошем положении, наши лучшие игроки здесь. Мы хотим сделать всё, чтобы победить», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится завтра, 7 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» с общим счетом 5:1, а «Бавария» разгромила «Аталанту» с результатом 10:2.