Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Это всегда особенная игра. Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" являются двумя величайшими клубами в мире.

В целом мы хотим показать себя в каждой встрече. У "Реала" уникальный стиль игры, и они могут представлять угрозу в любой ситуации. Важно будет продемонстрировать на поле свои сильные стороны, и, конечно же, мы немного адаптируемся к их стилю игры.

Атмосфера и болельщики на "Сантьяго Бернабеу" действительно особенные. Мы много раз приезжали сюда с благими намерениями, но уезжали разочарованными, а на этот раз ответный матч состоится в Мюнхене, и это для нас преимущество», — приводит слова Киммиха Goal.

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» состоится завтра, 7 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» с общим счетом 5:1, а «Бавария» разгромила «Аталанту» с результатом 10:2.