Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Руй Боржеш поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

«Мы хотим осуществить свою мечту и продолжить писать историю нашего великого клуба. Завтра энергия нашего стадиона и наших болельщиков будет очень важна для создания незабываемого вечера. Это может помочь нам сделать нечто выдающееся.

Встретятся две великолепные команды. На этой стадии Лиги чемпионов фаворитов нет», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.

Матч «Спортинг» — «Арсенал» состоится в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов завтра, 7 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.