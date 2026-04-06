Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва покинет клуб по завершении текущего сезона и станет свободным агентом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Бернарду Силва globallookpress.com

По имеющейся информации, португалец пока не определился с новым клубом, однако планирует принять решение о будущем до начала чемпионата мира 2026 года.

Ранее в стане «горожан» сообщили, что Силва уйдёт из команды летом.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2026 года. Силва выступает за английский клуб с 2017 года. За это время он провёл 450 матчей во всех турнирах.