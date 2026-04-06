Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал перед игрой 23‑го тура РПЛ с «Сочи» о состоянии здоровья ведущего нападающего казанцев Мирлинда Даку.

Мирлинд Даку

«Для нас уже здорово, что Даку попал в заявку.  Но нужно внимательно относиться к мышечным и сухожильным травмам.  Даку рвётся помочь команде на то количество времени, которое будет выделено по ситуации», — сказал Артига «Матч ТВ».

«Рубин» сыграет в гостях с «Сочи» сегодня, 6 марта, в 19:30 (мск).  Даку ещё не играл в весенней части чемпионата.  Пока у него 10 забитых мячей в РПЛ.