Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал перед игрой 23‑го тура РПЛ с «Сочи» о состоянии здоровья ведущего нападающего казанцев Мирлинда Даку.

«Для нас уже здорово, что Даку попал в заявку. Но нужно внимательно относиться к мышечным и сухожильным травмам. Даку рвётся помочь команде на то количество времени, которое будет выделено по ситуации», — сказал Артига «Матч ТВ».

«Рубин» сыграет в гостях с «Сочи» сегодня, 6 марта, в 19:30 (мск). Даку ещё не играл в весенней части чемпионата. Пока у него 10 забитых мячей в РПЛ.