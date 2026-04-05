«Торино» обыграл «Пизу» в матче 31-го тура Серии А со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Че Адамс на 80-й минуте.
Результат матча
ПизаПиза0:1ТориноТурин
Пиза: Адриан Шемпер, Артуро Калабрези, Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори, Мехди Лери, Михел Эбишер, Мальте Хойхольт (Эбенезер Акинсанмиро 77'), Маттео Трамони, Хенрик Мейстер (Felipe Loyola 58'), Стефано Морео (Филип Стоилкович 58')
Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор, Маркус Педерсен, Энсо Эбосс, Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Никола Влашич, Гвидас Гинейтис, Маттео Прати (Че Адамс 62'), Сандро Куленович (Чезаре Казадей 62'), Джованни Симеоне (Тино Анджорин 72')
Жёлтая карточка: Михел Эбишер 14' (Пиза)
«Торино» поднялся на 12-е место в Серии А, набрав 36 очков. «Пиза» (18) — последняя, 20-я в турнирной таблице.