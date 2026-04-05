Полузащитник «Арсенала» Кристиан Нергор высказался о поражении от «Саутгемптона»(1:2) в Кубке Англии.

«Временами игра была слишком хаотичной. Соперники делали очень резкие переходы, с которыми мы не очень хорошо справлялись. Во втором тайме мы получили импульс, особенно когда сравняли счет и пропустили очень глупый гол после выноса от ворот — такое нельзя допускать или мириться с этим. Это очень огорчает, но во вторник нас ждет важная игра, и нам пора показать, на что мы способны.

В какие-то моменты мы чувствовали, что контролируем ситуацию, но иногда нас действительно переигрывали. В целом, мы были недостаточно хороши. Но были моменты, когда мы могли бы чуть лучше воспользоваться энергией. Именно в такие моменты нам следовало действовать острее.

Этому нет оправданий. Это никак не связано с травмами или доступностью игроков. У нас на поле была действительно хорошая команда, которая должна была сыграть на высоком уровне. Нам нужно собраться с силами. Нам осталось побороться в двух важных турнирах», — цитирует Нергора Goal.

Напомним, что «Арсенал» не смог пробиться в полуфинал Кубка Англии и завершил свое участие на турнире.