Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«В первом тайме мы не показывали футбол, который хотели. Нам не хватало мобильности, спокойствии в передвижении мяча. Мы недостаточно расшатывали соперника передачами с фланга на фланг. Из-за этого выпустили Угальде.

Денисов может играть в разных ролях. Может взаимодействовать с Солари и так далее. Я очень доволен его игрой сегодня. Он заслуженно получил игрока матча», — приводит слова Карседо «Чемпионат».

«Спартак» набрал 41 балл и занимает шестое место в турнирной таблице.