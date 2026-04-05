Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

Хуан Карседо
Хуан Карседо

«В первом тайме мы не показывали футбол, который хотели.  Нам не хватало мобильности, спокойствии в передвижении мяча.  Мы недостаточно расшатывали соперника передачами с фланга на фланг.  Из-за этого выпустили Угальде.

Денисов может играть в разных ролях.  Может взаимодействовать с Солари и так далее.  Я очень доволен его игрой сегодня.  Он заслуженно получил игрока матча», — приводит слова Карседо «Чемпионат».

«Спартак» набрал 41 балл и занимает шестое место в турнирной таблице.