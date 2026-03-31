Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о шансах игрока побить рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России.

«Костя — командный игрок, поэтому не зацикливается на цифрах. Ему интереснее, чтобы приезжали серьезные сборные. Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо. Но как говорится: "Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах".

Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним», — сказал Сафонов «СЭ».

Дзюба является рекордсменом сборной России по количеству голов — 31 мяч в 56 встречах. У Тюкавина два гола в девяти играх.