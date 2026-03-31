В товарищеском матче сборная Испании на своем поле не смогла обыграть команду Египта.
Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут — 0:0.
Испанцы доигрывали поединок в большинстве, поскольку на 84-й минуте у египтян был удален Хамди Фати.
Результат матча
ИспанияМадрид0:0ЕгипетКаир
Испания: Дэвид Райа (Жоан Гарсия 62'), Кристьян Москера, Алехандро Гримальдо, Педро Порро, Пабло Форнальс (Родриго Эрнандес 46'), Карлос Солер (Педри 46'), Даниэль Ольмо (Виктор Муньос 46'), Дин Хейзен, Ламин Ямаль (Фермин Лопес 46'), Андер Барренечеа (Ереми Пино 73'), Ферран Торрес (Борха Иглесиас 62')
Египет: Ахмед Абул-Фетух, Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Эмам Ашур (Трезеге Махмуд 46'), Зизо (Mahmoud Saber 82'), Марван Аттия, Моханад Лашин, Омар Мармуш (Хоссам Абдельмагид 85'), Islam Issa (Хессем Хассан 68'), Hamdi Fathy, Oufa Shobeir
Жёлтые карточки: Islam Issa 65' (Египет), Hamdi Fathy 73' (Египет), Oufa Shobeir 89' (Египет)
Красная карточка: Hamdi Fathy 84' (Египет)
Напомним, что обе команды смогли пробиться на ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике.