В товарищеском матче сборная Испании на своем поле не смогла обыграть команду Египта.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут — 0:0.

Испанцы доигрывали поединок в большинстве, поскольку на 84-й минуте у египтян был удален Хамди Фати.

Результат матча

Испания Мадрид 0:0 Египет Каир

Испания: Дэвид Райа ( Жоан Гарсия 62' ), Кристьян Москера, Алехандро Гримальдо, Педро Порро, Пабло Форнальс ( Родриго Эрнандес 46' ), Карлос Солер ( Педри 46' ), Даниэль Ольмо ( Виктор Муньос 46' ), Дин Хейзен, Ламин Ямаль ( Фермин Лопес 46' ), Андер Барренечеа ( Ереми Пино 73' ), Ферран Торрес ( Борха Иглесиас 62' )

Египет: Ахмед Абул-Фетух, Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Эмам Ашур ( Трезеге Махмуд 46' ), Зизо ( Mahmoud Saber 82' ), Марван Аттия, Моханад Лашин, Омар Мармуш ( Хоссам Абдельмагид 85' ), Islam Issa ( Хессем Хассан 68' ), Hamdi Fathy, Oufa Shobeir

Жёлтые карточки: Islam Issa 65' (Египет), Hamdi Fathy 73' (Египет), Oufa Shobeir 89' (Египет)

Красная карточка: Hamdi Fathy 84' (Египет)