Французский журналист L'Equipe Жозе Барросо выразил мнение, что «ПСЖ» летом не продаст российского вратаря Матвея Сафонова, поскольку он является основным голкипером команды.

Матвей Сафонов

«Сафонов сейчас безоговорочный номер один в "ПСЖ", поэтому трудно представить, что они его отпустят этим летом.  Даже если будет предложение от топ-клуба, они не продадут Матвея ни за какие деньги!

Насколько мне известно, руководство "ПСЖ" вообще не думает о том, чтобы рассматривать предложения по Сафонову.  В клубе нам не раз говорили, что об этом на может быть и речи», — сказал Барросо Sport24.