Пресс-служба Российской Премьер-Лиги назвала тренеров, которые претендуют на звание лучшего в марте.

Среди кандидатов — Мурад Мусаев из «Краснодара», Сергей Семак из «Зенита», Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Ролан Гусев из московского «Динамо» и Станислав Черчесов из «Ахмата». Все они провели по четыре матча и набрали по девять очков. Исключение составляет Черчесов, у которого восемь очков.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 49 очками после 22 матчей. На втором месте — «Зенит» (48 очков), а замыкает тройку лидеров «Локомотив» (44 очка).