Пабло Риверо, агент защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, оценил будущее игрока в российской команде.

31-летний Оласа защищает цвета «быков» с 2023 года и в минувшем сезоне стал чемпионом России.

«Лукас очень счастлив в "Краснодаре", но клуб пока не делал никаких предложений о продлении контракта.

Несколько европейских команд заинтересованы в его подписании, но для нас приоритет — остаться в России.

Придется подождать и посмотреть, захочет ли клуб оставить Лукаса или нет», — сказал Риверо Sport24.

За «Краснодар» Оласа провел 85 матчей, забил два мяча и сделал 8 ассистов.