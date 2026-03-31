В товарищеском матче сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью со счетом 1:1.
Счет в этой игре был открыт уже на 3-й минуте, когда Виллиан Пачо отправил мяч в собственные ворота. Сравнять результат эквадорцы смогли на 24-й минуте усилиями Эннера Валенсии, который реализовал пенальти.
Отметим, что голландцы с 12-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Дензела Дюмфриса.
Результат матча
НидерландыАмстердам1:1ЭквадорКито
0:1 Эннер Валенсия 24' пен.
Нидерланды: Марк Флеккен, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Вирджил ван Дейк (Жереми Фримпонг 46'), Натан Аке (Ваутер Вегорст 77'), Йерди Схаутен, Квинтен Тимбер (Теун Коопмейнерс 77'), Ксави Симонс (Лучано Валенте 78'), Дониелл Мален (Лютсхарел Гертрейда 17'), Брайан Бробби (Йоррел Хато 77'), Коди Матес Гакпо (Микки ван де Вен 46')
Эквадор: Гонсало Валье (David Cabezas 58'), Алан Франко (Антони Валенсия 46'), Вильян Пачо, Хоэль Ордоньес, Первис Эступинан, Гонсало Плата, Мойсес Кайседо, Джон Йебоа (Хорди Альсивар 88'), Эннер Валенсия (Хорди Кайседо 88'), Педро Вите (Jeremy Arevalo 88'), Феликс Торрес (Анхело Пресиадо 74')
Жёлтые карточки: Алан Франко 20' (Эквадор), Педро Вите 86' (Эквадор)
Красная карточка: Дензел Дюмфрис 12' (Нидерланды)
Отметим, что обе команды ведут подготовку к предстоящему ЧМ-2026, на котором выступят.