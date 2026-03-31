В товарищеском матче сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью со счетом 1:1.

сборная Нидерландов globallookpress.com

Счет в этой игре был открыт уже на 3-й минуте, когда Виллиан Пачо отправил мяч в собственные ворота. Сравнять результат эквадорцы смогли на 24-й минуте усилиями Эннера Валенсии, который реализовал пенальти.

Отметим, что голландцы с 12-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Дензела Дюмфриса.

Результат матча Нидерланды Амстердам 1:1 Эквадор Кито 0:1 Эннер Валенсия 24' пен. Нидерланды: Марк Флеккен, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Вирджил ван Дейк ( Жереми Фримпонг 46' ), Натан Аке ( Ваутер Вегорст 77' ), Йерди Схаутен, Квинтен Тимбер ( Теун Коопмейнерс 77' ), Ксави Симонс ( Лучано Валенте 78' ), Дониелл Мален ( Лютсхарел Гертрейда 17' ), Брайан Бробби ( Йоррел Хато 77' ), Коди Матес Гакпо ( Микки ван де Вен 46' ) Эквадор: Гонсало Валье ( David Cabezas 58' ), Алан Франко ( Антони Валенсия 46' ), Вильян Пачо, Хоэль Ордоньес, Первис Эступинан, Гонсало Плата, Мойсес Кайседо, Джон Йебоа ( Хорди Альсивар 88' ), Эннер Валенсия ( Хорди Кайседо 88' ), Педро Вите ( Jeremy Arevalo 88' ), Феликс Торрес ( Анхело Пресиадо 74' ) Жёлтые карточки: Алан Франко 20' (Эквадор), Педро Вите 86' (Эквадор) Красная карточка: Дензел Дюмфрис 12' (Нидерланды)

Статистика матча 1 Удары в створ 3 0 Удары мимо 8 29 Владение мячом 71 2 Угловые удары 10 2 Офсайды 3 6 Фолы 16

Отметим, что обе команды ведут подготовку к предстоящему ЧМ-2026, на котором выступят.