Защитник «Ростова» Виктор Мелехин выразил надежду, что команда сможет улучшить ситуацию в чемпионате России-2025/26.

Виктор Мелехин
«Ростов» после 22-х туров РПЛ набрал 22 очка.  Клуб идет 11-м в таблице.

«Нам надо в каждой игре выходить с настроем на победу.  Никакого такого секрета тут нет.  Нужно быть заряженными, работать всем вместе.

Нужно всегда работать, выкладываться как на тренировках, так и в матчах.  Если этого не делать, то уже ничего не поможет», — сказал Мелехин «Матч ТВ».

В 23‑м туре чемпионата России «Ростов» 5 апреля встретится в гостях с «Пари НН».