Защитник «Ростова» Виктор Мелехин выразил надежду, что команда сможет улучшить ситуацию в чемпионате России-2025/26.

«Ростов» после 22-х туров РПЛ набрал 22 очка. Клуб идет 11-м в таблице.

«Нам надо в каждой игре выходить с настроем на победу. Никакого такого секрета тут нет. Нужно быть заряженными, работать всем вместе.

Нужно всегда работать, выкладываться как на тренировках, так и в матчах. Если этого не делать, то уже ничего не поможет», — сказал Мелехин «Матч ТВ».

В 23‑м туре чемпионата России «Ростов» 5 апреля встретится в гостях с «Пари НН».