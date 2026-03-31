Сборная Казахстана одержала минимальную победу над командой Коморских островов со счетом 1:0.

Рамазан Оразов
Рамазан Оразов

Единственный гол в матче забил Рамазан Оразов на 4-й минуте встречи.

Результат матча

КазахстанАстанаКазахстан1:0Коморские островаКоморские островаТоварищеские матчи (сборные)
1:0 Рамазан Оразов 4'
Казахстан:  Темирлан Анарбеков,  Алибек Касым,  Нуралы Алип,  Ян Вороговский,  Рамазан Оразов,  Исламбек Куат,  Алессандро Д'Аддарио,  Ислам Чесноков,  Oralkhan Omirtayev,  Arsen Ashirbek,  Galymzhan Kenzhebek
Коморские острова:  Ияд Мохамед,  Фе Маттуа,  Aboubacar Ali Abdallah,  Housseine Zakouani,  Yassine Saindou,  Raouf Mroivili,  Akim Abdallah,  Yannis Kari,  Kenan Toibibou,  Yakine Said Mmadi,  Naime Said Mchindra

Следующий матч казахи проведут 6 июня против Армении.