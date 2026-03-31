Сборная Казахстана одержала минимальную победу над командой Коморских островов со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Рамазан Оразов на 4-й минуте встречи.
КазахстанАстана1:0Коморские островаТоварищеские матчи (сборные)
1:0 Рамазан Оразов 4'
Казахстан: Темирлан Анарбеков, Алибек Касым, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Рамазан Оразов, Исламбек Куат, Алессандро Д'Аддарио, Ислам Чесноков, Oralkhan Omirtayev, Arsen Ashirbek, Galymzhan Kenzhebek
Коморские острова: Ияд Мохамед, Фе Маттуа, Aboubacar Ali Abdallah, Housseine Zakouani, Yassine Saindou, Raouf Mroivili, Akim Abdallah, Yannis Kari, Kenan Toibibou, Yakine Said Mmadi, Naime Said Mchindra
Следующий матч казахи проведут 6 июня против Армении.