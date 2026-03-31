Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об участии сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Иран будет участвовать в чемпионате мира. Мы рады, потому что это очень и очень сильная команда, я очень рад. Видел команду, разговаривал с её футболистами и тренером, так что всё в порядке. Матчи Ирана будут сыграны там, где и должны быть сыграны в соответствии с жеребьёвкой», — приводит слова Инфантино The Guardian.

Напомним, что ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде, а все игры группового этапа сборной Ирана запланированы в США.

Соперниками сборной Ирана будут команды Новой Зеландии, Бельгии и Египта.