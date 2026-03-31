Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался по поводу уровня чемпионата России.

«Это сложная лига. Люди думают, что это не так, но она очень сложная, очень тяжёлая с физической точки зрения. Игроки более старшие, они располагаются ближе к тебе в плане опеки. Это помогло мне лучше подготовиться к игре за сборную Бразилии.

Люди, приехавшие из Бразилии, не привыкли к холоду, поэтому нужно как следует разогреваться, чтобы быть в полной готовности к матчу и не получить травму», — приводит слова Энрике Flashscore.

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая на одно очко «Краснодару».