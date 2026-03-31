«Атлетико» рассматривает возможность приобретения футболиста лондонского «Челси».

По информации от As, мадридский клуб активно изучает рынок в поисках нового левого защитника и проявляет интерес к Марку Кукурелье. Однако руководство «Челси» не готово расставаться с игроком.

Кроме того, «Атлетико» следит за Карлосом Ромеро, который сейчас выступает за «Эспаньол» на правах аренды из «Вильярреала», Максимилиано Араухо из «Спортинга», Натаниэлем Брауном из «Айнтрахта» и Хоакином Сейсом из «Брюгге». Тем не менее, приоритетной целью остается Кукурелья.

За текущий сезон в АПЛ Кукурелья сыграл 27 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.