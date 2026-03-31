Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался об уровне игры полузащитника национальной команды Федерико Вальверде.

Федерико Вальверде globallookpress.com

«Вальверде — игрок другого типа, чем большинство тех, кто играет на его позиции.  Ему одинаково легко играть как в центре поля, так и справа или слева.  В полузащите он может играть глубоко, может играть перед опорником, может ближе к атакующему полузащитнику.  И без проблем в любой из этих трёх зон.

Он играл и крайним защитником, и вингером, что в последнее время привлекло к нему всё внимание.  Справа он создает решающие моменты, но мы также видели, как он забегает и отдает голевые передачи слева.  Вот что отличает его от Педри и Витиньи.  У них нет такой универсальности.  Он, без сомнения, один из лучших в мире», — цитирует Бьелсу ESPN.

Уругвай сыграет на чемпионате мира-2026 в одной группе с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией.