Завершились два товарищеских матча среди национальных команд.

В одной из встреч Австрия обыграла Южную Корею со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева забили на 48-й минуте, отличился Марсель Забитцер.

Результат матча Австрия Вена 1:0 Южная Корея Сеул 1:0 Марсель Забитцер 48' Австрия: Патрик Пенц, Филипп Линхарт ( Николас Зайвальд 61' ), Марко Фридль ( Давид Алаба 61' ), Филипп Мвене ( Sasa Kalajdzic 78' ), Конрад Лаймер ( Флориан Гриллич 78' ), Пауль Ваннер ( Михаэль Грегорич 61' ), Ксавер Шлагер ( Карни Чуквуэмека 78' ), Патрик Виммер ( Стефан Пош 46' ), Кристоф Баумгартнер ( Романо Шмид 78' ), Марсель Забитцер ( Александер Прасс 78' ), Марко Арнаутович ( Михаэль Свобода 61' ) Южная Корея: Ким Сын Гю, Ли Тэ-сок ( Хван Хи Чан 63' ), Соль Ён Ву ( Квон Хёк-гю 82' ), Ким Джу-сон ( Tae-Hyeon Kim 25' ), Ким Мин Джэ, Han-Beom Lee, Ли Джэ Сон ( Хон Хён-сок 63' ), Джин Гю Ким ( Ян Хён-дзюн 63' ), Сон Хын Мин ( Ом Джи-сон 82' ), Ли Кан Ин, Пэк Сын Хо ( О Хюн Кю 82' ) Жёлтая карточка: Филипп Линхарт 29' (Австрия)

В параллельном матче Ирландия сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).

За весь матч хозяева нанесли 3 удара в створ ворот и подали 8 угловых. Северная Македония ненасла один удар в створ и получила 1 желтую карточку.

Ирландия в следующем матче сыграет против Гренады 16-го мая, а Северная Македония встретится со Швейцарией 26-го сентября в Лиге наций.