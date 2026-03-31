Завершились два товарищеских матча среди национальных команд.
В одной из встреч Австрия обыграла Южную Корею со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева забили на 48-й минуте, отличился Марсель Забитцер.
Результат матча
АвстрияВена1:0Южная КореяСеул
Австрия: Патрик Пенц, Филипп Линхарт (Николас Зайвальд 61'), Марко Фридль (Давид Алаба 61'), Филипп Мвене (Sasa Kalajdzic 78'), Конрад Лаймер (Флориан Гриллич 78'), Пауль Ваннер (Михаэль Грегорич 61'), Ксавер Шлагер (Карни Чуквуэмека 78'), Патрик Виммер (Стефан Пош 46'), Кристоф Баумгартнер (Романо Шмид 78'), Марсель Забитцер (Александер Прасс 78'), Марко Арнаутович (Михаэль Свобода 61')
Южная Корея: Ким Сын Гю, Ли Тэ-сок (Хван Хи Чан 63'), Соль Ён Ву (Квон Хёк-гю 82'), Ким Джу-сон (Tae-Hyeon Kim 25'), Ким Мин Джэ, Han-Beom Lee, Ли Джэ Сон (Хон Хён-сок 63'), Джин Гю Ким (Ян Хён-дзюн 63'), Сон Хын Мин (Ом Джи-сон 82'), Ли Кан Ин, Пэк Сын Хо (О Хюн Кю 82')
Жёлтая карточка: Филипп Линхарт 29' (Австрия)
В параллельном матче Ирландия сыграла вничью с Северной Македонией (0:0).
За весь матч хозяева нанесли 3 удара в створ ворот и подали 8 угловых. Северная Македония ненасла один удар в створ и получила 1 желтую карточку.
Ирландия в следующем матче сыграет против Гренады 16-го мая, а Северная Македония встретится со Швейцарией 26-го сентября в Лиге наций.