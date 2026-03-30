31 марта в товарищеском матче встретятся Австрия и Южная Корея. Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Австрия — Южная Корея с коэффициентом для ставки за 2.17.
Австрия
Турнирное положение: Австрия стала лидером группового этапа в отборе к ЧМ 2026 года. Сборная набрала 19 очков за восемь матчей. Команда смогла напрямую выйти на мундиаль.
Последние матчи: в последнем матче Австрия разгромила сборную Ганы. Поединок завершился со счетом 5:1.
Ранее национальная команда сыграла вничью против Боснии и Герцеговины со счетом 1:1 и обыграла сборную Кипру со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Австрия мощно ворвалась в международную паузу, разгромив соперника в последнем матче. Для команды товарищеские поединки отличная тренировка перед стартом мундиаля.
Южная Корея
Турнирное положение: Южная Корея завершила квалификацию на первом месте в азиатском отборе к ЧМ на первом месте в группе С, набрав 16 очков.
Последние матчи: в последнем матче Южная Корея крупно проиграла сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:4. Ранее команда обыграла сборную Ганы (1:0) и сборную Боливию со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: после завершения отбора к мундиалю сборная Южная Корея провела семь товарищеских матчей, в которых потерпела всего два поражения, один поединок свела вничью и выиграла в трех встречах.
Статистика для ставок
- Южная Корея проиграла один раз в четырех последних матчах
- Австрия проиграла один раз в последних девяти поединках
- Австрия выиграла свой последний матч со счетом 5:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красной фурии» ставки принимаются с коэффициентом 1.56. Ничья оценена в 4.30, а победа Южной Кореи — в 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.71 и 2.01.
Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 3 мячей в поединке. Это основная ставка.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в поединке за 2.17.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе Австрии в матче (-2).
Ставка: Фора Австрии в матче (-2) за 3.60.