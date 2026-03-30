Итальянский специалист Роберто Де Дзерби может возглавить лондонский «Тоттенхэм» в ближайшее время. По данным инсайдера Фабрицио Романо, именно он сейчас является главным претендентом на пост главного тренера клуба.

Сообщается, что руководство «шпор» уже ведёт активные переговоры с 46-летним тренером и заинтересовано в скорейшем назначении. Лондонцы готовы предложить ему долгосрочное соглашение, рассчитывая на стабильность и перестройку команды.

Ранее «Тоттенхэм» расстался с Игором Тудором, который покинул клуб по обоюдному согласию вместе со своим штабом. Хорватский специалист работал с командой совсем недолго — с середины февраля.

Сам Де Дзерби также недавно остался без работы — в феврале он покинул «Марсель», договорившись о расторжении контракта.

Ситуация в «Тоттенхэме» остаётся сложной: после 31 тура команда находится на 17-м месте в АПЛ, имея всего 30 очков. В последних семи матчах чемпионата лондонцы сумели набрать лишь одно очко.