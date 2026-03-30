Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах «красно-белых» обыграть «Зенит» в полуфинале Кубка России Пути регионов.

«В апреле "Спартаку" представится ещё один шанс прервать почти 14-летнюю серию без побед в Санкт-Петербурге? Конечно, шанс есть, и очень хороший! Очень даже хорошо, что этот матч случится так быстро после прошлой игры. Сегодняшний "Зенит" не тот гегемон, который был пять-шесть лет назад, играть с ним нужно и можно.

"Спартак" показал, что ему по силам играть на равных, и только чудом москвичи не забили в последнем матче в Петербурге. Тем более есть отличная мотивация — победа в Кубке России!», — цитирует Титова «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 8-го апреля в 20:45 мск.

В российской Премьер-лиге «красно-белые» занимают 6-е место в таблице с 38-ю очками в активе.