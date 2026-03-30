Товарищеский матч сборных России и Мали обслужат рефери из Узбекистана. Главным арбитром встречи назначен Рустам Лутфуллин, которому в качестве судей на линии помогут Санжар Шаюсупов и Акмал Гийосов, сообщили «Чемпионату» в департаменте коммуникаций РФС.

Резервным рефери будет Алексей Сухой из Санкт-Петербурга.

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее российская сборная встретилась с командой Никарагуа в Краснодаре. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.