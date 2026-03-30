Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о возможном назначении в «Тоттенхэм» или мадридский «Реал».

«Никаких переговоров. Мы здесь очень сосредоточены на предстоящем чемпионате мира. Все знают, что у меня есть обязательства перед национальной командой. Сейчас не время говорить о будущем.

Никто ко мне не обращался. Но кто знает, что может произойти. И, кстати, мы открыты к тому, чтобы остаться в сборной США, почему бы и нет, если федерация будет довольна?» — приводит слова Почеттино журналист Бен Джейкобс.

Напомним, что Почеттино связан контрактом со сборной США до конца чемпионата мира 2026 года.