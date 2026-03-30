Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о результатах московской команды во второй части сезона.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Конечно, переживаю из-за таких результатов.  Как и любой другой член команды.  Непозволительно так играть, как мы это делали в первых матчах весной.  Поэтому соберемся после паузы и с новыми силами будем показывать другой футбол.

Отстранение Мойзеса?  Это дела клубные.  Не очень хотелось бы их обсуждать.  Но все проблемы останутся между нами.  Мы их решим все вместе и не будем думать о них на поле», — цитирует Глебова « Спорт-Экспресс».

В настоящий момент ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.  В активе московской команды 39 очков.